民進黨台中選前之夜，副總統候選人賴清德、立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、八個選區立委候選人站台賣力催票，點亮有祈福意義的天燈，天燈四面分別有「自由」、「護國」、「民主」、「保台」字樣，全場7萬支手機點亮手電筒，一片光明閃亮燈海。

這場台中市的選前之夜，民進黨八個選區立委到場向支持者拉票，第五選區莊競程喊出「8席全上，國會過半」，他表示一步一腳印，一天當十天在用，在選區認真跟鄉親面對面

，跟大家報告他的醫學專業、理想與抱負。

莊競程強調，北北屯立委民進黨從沒選贏過，但這次一定要一起改寫歷史，不只翻轉北北屯，更要光榮北北屯。

第三選區立委候選人洪慈庸感性的說，上周導演吳念真到台中來力挺時，表達他憂慮的心情，擔心蔡英文跟洪慈庸會不會落選，擔心到半夜睡不著，這幾年立法院開始有了年輕人的聲音，如果讓派系回來，立法院就會卻步，她呼籲大家一起為台灣下一代創造更好的未來。

「今天這場晚會就是展現台中人的決心，要把去年市長輸掉的贏回來！」第四選區立委候選人張廖萬堅指出，現在台灣經濟成長從四小龍之末成為四小龍之首，要支持蔡英文總統連任，而對手用假訊息、假民調誤導抹黑，大家要堅定意志，支持小英總統與民進黨。

立法院副院長、第一選區立委候選人蔡其昌表示，台灣要跟全世界說清楚我們的價值，香港人展現他們對民主的堅定決心，明天換台灣人展現，要跟全世界說我們選擇民主自由

，不要中國，跟中國說no，蔡其昌拉抬其他年輕候選人，他從年輕就開始為大家服務，現在需要更多年輕人加入國會。

(中時 )