知名美式連鎖賣場好市多（Costco）因提供多種進口、自製商品，大獲台灣民眾喜愛。不少熱門商品總是被行家搶破頭，例如近日非常火熱得半熟麵包，更是被整車載走。不過，有位女網友透露，曾經在好事多購買到一夢幻商品，指出它「量大實在又好吃」，得知該商品已停產後，她在好市多社團PO出甜美合照，網驚：最佳代言人是妳！

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，先前曾在賣場上買到一夢幻商品，令她吮指回味，但聞之目前已停產，相當不捨。她透露是好市多的「原味瑪德蓮」，和外面一塊動輒要價50元的瑪德蓮比起，她認為好市多賣得不但大顆，聞起來還很香！而且烤過的味道更是驚人，她形容口感「外脆內鬆綿」，買回去一周內被全家人搶光。

原PO指出，原味瑪德蓮已不復在，取而代之的是「柑橘口味」的瑪德蓮，但她覺得香精感太重又太甜，「吃一顆就放棄」。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

但是原PO指出，原味瑪德蓮已不復在，取而代之的是「柑橘口味」的瑪德蓮，但她覺得香精感太重又太甜，「吃一顆就。詢問店員才知道原味瑪德蓮已斷貨，今年不會再引進販售，令她相當難過。

無奈的原PO只好張貼出她曾經在新莊店喜獲「原味瑪德蓮」的合照，而畫面中她洋溢著滿滿的幸福感，讓網友光看都覺得很好吃，認為原PO甜孜孜的表情，根本是最佳商品代言人。網友紛紛留言「最佳代言人」、「照片人比瑪德蓮更吸睛」、「滿足的表情」、「真的像廣告耶！我心動了」、「笑容也太幸福了」。

(中時電子報)