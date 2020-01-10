當台啤確定拿下上半季冠軍，場邊拋出的綠彩帶看來有點稀疏。(中華籃協提供/黃及人桃園報導)

見到台啤10日以86比70輕取台銀同時，場邊突然零星拋出綠色彩帶，宣告台啤提前拿下上半季冠軍，最意外的人竟然是台啤隊長蔣淯安，「當我看到綠彩帶拋出，我想不只是我，就連場邊球迷也很意外，加上場面『小乾』了一點。」

畢竟上半季還有4天在桃園巨蛋的賽程，台啤卻已提前拿到上半季冠軍，無論是對球員、教練或球迷，完全都是全新體驗，所以場邊台啤球迷也不多，大約只有100多人，發現比賽已經結束想要拋彩帶，竟然還有球迷還沒拿到彩帶可丟。

台啤總教練周俊三把這種意外情況發生原因歸在他身上，「我想這個問題必須怪我，因為我從頭到尾都沒告訴球員，這場比賽只要贏球就可拿下上半季冠軍，感覺真的有點快，原本我預估下禮拜才可封王，如今提前封王，代表訓練方向正確。」

周俊三強調，台啤可以這麼快拿下上半季冠軍，沒有任何一個球員功勞特別大，因為台啤是講團隊，但他還是不禁提及本季的4大功臣，「除了負責串聯全隊的隊長蔣淯安，以及塞瑟夫、巴克利兩名洋將，剛加入的黃鎮也必須提到才行。」

詢問周俊三是否瞄準下半季冠軍？三哥的回答很直接，「Why not(為什麼不)？」甚至已經打算好，上半季剩下的4場例行賽，就用來磨練本土板凳戰力，「我想封王之後可以彈性寬鬆一點，不僅洋將可能休息，也會多讓替補上場磨練。」

(中時 )