大陸爆發P2P倒閉潮風暴，歷經一整年未歇，可謂是屍橫遍野。風暴過後，回頭檢視台灣P2P現況，以較具代表性的二家平台信用市集及日生金來看。市場專家分析，信用市集顧名思義以借款人信用好壞為評估標準，也就是信貸，投資報酬率可達到15％。日生金則是需要有不動產作為抵押擔保品，投資報酬率在6～7％之間，相對其他業者，過於穩健保守，不過日生金目前仍是保持零違約率。

2019年日昇金互聯網成長快速，上半年斬獲台灣優良商標競賽—理念傳達優等獎；2月旗下營運的債權商城平台滿兩周年之際，全新改版的「日生金 Daily Gold」投資平台上線。

名家系列座談講座，邀集不動產及金融業專家於金融研訓院開講，請到中央存保局前總經理陳戰勝、台灣金融研訓院董事長吳中書、戴德梁行董事總經理顏炳立、KPMG資深副總賴三郎、淡大財金教授聶建中，分享國際金融新訊及投資市場趨勢。

金融總會、金融研訓院主辦的「FinTech Taipei 台北金融科技展」為金融科技年度盛會及數位時代主辦的「Future Commerce未來商務展」，吸引眾多金融科技業者參展，將FinTech投資推廣給一般民眾；日生金平台趁勢上線「借貸評估」不動產價值估算新功能，擴大服務借款方，同時期案件投資總額破5億元，並拿下第15屆金炬獎年度十大潛力企業獎。

2019年9月「FinTech Space金融科技創新園區」成立屆滿周年，金管會主委顧立雄與園區進駐之新創公司團隊，一同分享FinTech Space過去一年成果。有五家公司拿下超過百萬美元的投資，11家公司市值突破1億元大關，包含安永金融科技、台灣盈士多、好好投資科技、日生金、台灣佛羅米、艾斯移動、愛承諾、博歐、源流、雲飛傳媒以及普匯金融科技。

日昇金互聯網為金融科技園區第一批進駐的新創團隊，是期間獲得最多項專利的創新團隊。

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