美國周五公布官方非農就業報告，雖然失業率維持於50年的低點，但上個月僅新增14.5萬份就業，且薪資年增率也不到3％，創1年半最低，顯示2019年底的就業成長動能有減弱之勢。

就業成長動能雖轉弱，但失業率仍在半個世紀最低，美股盤堅，周四創歷史新高的道瓊工業指數開盤小漲0.1％，來到28,973點，標普500與那斯達克指數也開小高盤。

勞工部公布資料指出，去年12月失業率持平於3.5％的50年最低，單月新增就業人口為14.5萬人，遠不及去年11月的25.6萬，也低於華爾街預期的16萬。10月與11月的新增人數總共下修1.4萬。

美國2019年全年總共新增211萬份就業，雖為連續第10年創造就業，但增數也低於2018年的268萬，新增就業動能減弱主因為全球經濟不確定性、2018年減稅效益消退與企業雇主找不到所需的人才。

美國上個月就業人口增加的產業為營建與零售，醫療保健與專業服務業雖然就業人口也有增加，但成長縮小，而製造、運輸與倉儲業的就業人口則不增反減，其中製造業單月減少1.2萬就業人口。

美國勞工上個月的平均時薪增加3美分至為28.32美元，較前年同期成長2.9％，雖然仍高於通膨，但成長率創下2018年7月以來最低。薪資成長原本一直維持在衰退以來的高檔，此一數據被視為人力需求的重要指標。

勞動參與率持平於63.2％，近幾年來美國勞參率雖已止跌上揚，但仍遠低於經濟衰退前的水準，一方面反映人口結構的改變，同時也顯示部份美國人已放棄找工作。

聯準會（Fed）去年貨幣政策由緊轉鬆，並在降息3碼後暗示短期內將按兵不動。

Fed副主席柯雷瑞達（Richard H. Clarida）上周四表示，「截至目前為止我們尚未看到強勁的就業市場有刺激成本過度上揚的任何跡象。」

(工商 )