位於新北市坪林區大林里的台灣山櫻連續多年領先新北市群櫻率先綻放。（新北市景觀處提供／葉書宏新北傳真）

時序進到冬末，又到賞櫻的季節了。位於新北市坪林區大林里的台灣山櫻連續多年領先新北市群櫻率先綻放，沿著法務部廉政署廉政研習中心前的小路向上，便可看見其美麗身影，目前全株已開8成，讓人感受浪漫氣息。其他如淡水北8鄉道、三芝青山路、八里療養院、石碇二格路，以及土城承天禪寺等區域也都開始有山櫻綻放。後續民眾可透過臉書粉絲團「賞花快報」獲取即時賞櫻資訊，一起加入追櫻行列。

景觀處表示，新北市幅員廣大，全市栽植多達15萬株櫻花。一般而言，山櫻花是最早開的花種，約在1月初便會分批綻放，重瓣的「八重櫻」、粉嫩色的「昭和櫻」與「富士櫻」則從2月開始接力，重頭戲吉野櫻則要等到3月。

由於去年11、12月天氣較暖，需觀察今年1月份是否有連續低溫的情形，才能更準確預估今年平地市區內的櫻花開花情形。歡迎愛花的民眾，至臉書粉絲團「賞花快報」上按讚追蹤，即可更快速的獲取花訊，也歡迎粉絲們在粉絲團與網友交流本市各地開花資訊及照片，提供愛花同好們更即時、更詳盡的賞花情報，一同快樂賞櫻趣！

(中時 )