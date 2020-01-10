趙擎回台投票。洪秀瑛攝

趙擎日前在北京獲獎，剛開春也接到代言，喜訊不斷。取自微博

趙擎在大陸發展多年，現在已有穩定感情。取自微博

趙擎做公益不落人後。取自微博

趙擎在大陸耕耘多年。取自微博

趙擎身形及外型保養得宜。取自微博

在大陸發展10多年的演員趙擎，人在異鄉不忘關心台灣大小事，10多年沒投票的他，今年對總統大選特別有感，他以實際行動返台盡國民義務。趙擎今（10日）受訪時說，70多歲的媽媽原本不想投票，他調皮對媽媽半開玩笑「妳不投，我就不回台灣」，媽媽乖乖聽話，他才奔回台，11日將帶著媽媽一起投下神聖一票。

90年代當紅小生趙擎曾演出不少膾炙人口的戲劇，當年電視劇《乞丐郎君千金女》大受歡迎，接著與賈靜雯演出《新梁山伯與祝英台》，當紅之際，卻遭前妻騙走數千萬積蓄及3棟房子，媽媽因擔心他，健康亮紅燈，他則轉往大陸發展，如今藉由信仰走過人生幽谷。

他拍戲之餘不忘公益，長期幫助孤兒院與兒童康復中心，獲得許多公益獎項，日前在第13屆公益中國年度頒獎典禮也獲頒「公益之星」。他特別關懷孤兒院有原因，因小時爸媽離異，跟著爸爸的他，在爸爸新家庭得不到疼愛，後來在「流浪少年之家」生活多年，所以對沒有爸媽的孤兒更加心疼。

他多年前曾幫前妻照顧4個小孩，在北京1年花光百萬積蓄，只好忍痛把孩子帶給前妻的姊姊。現在她有個小他20多歲、交往3年的大陸女友，被戲稱是叔侄戀、父女戀，他笑回：「有次真的被誤認是她爸爸。」與女友暫沒結婚、生小孩計畫。他2年前曾回台拍金鐘劇《閱讀時光II》系列作品第2部《妖精》，他說不分角色大小，若有演出機會一定回台。

(中時 )