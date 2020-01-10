太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 23:452020/01/10 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 網友在《傑克論壇》分享越南一位美女汽車業務。(翻攝自Lý Huỳnh Thanh ThảoIG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 買部好車是許多男人的理想，如果有錢買好車又遇到正妹業務那真的是夢想了！越南有美麗的汽車女業代不僅人美身材好到「自備安全氣囊」，貼身制服更繃出了她性感的身軀讓許多網友都忍不住要去越南買車了。 網友在《傑克論壇》分享越南一位美女汽車業務。(翻攝自Lý Huỳnh Thanh ThảoIG) Lý Huỳnh Thanh Thảo下班也不吝分享好身材。(翻攝自Lý Huỳnh Thanh ThảoIG) 有網友在《傑克論壇》分享越南一位美女汽車業務代表Lý Huỳnh Thanh Thảo，據說這名美女BMW擔任業務代表，除了要推銷車子外還要陪客人試駕，看著副駕駛座坐著這麼一位恐怕也很難專心開車，特別是那不是很長的短裙與貼身的制服，都讓她逆天的好身材一覽無遺。 (中時電子報) #BMW #美女 #正妹 #汽車業務 #正妹業務 #BMW #安全氣囊 #越南 #買車 #火辣 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸、印度狠摔 全球車市慘況金融海嘯來首見 09:412020/01/06 財經 台62線貨櫃車禍 方向盤失控衝進隧道撞斷標示 19:512020/01/06 社會 特斯拉降價交車 刺激陸牌競爭 04:102020/01/07 焦點新聞 大型商用車 今年估成長一成 04:102020/01/07 財經要聞 2019商用車 Fuso28連霸 04:102020/01/07 財經要聞 內銷也拚了 本土車廠新車齊發衝市占 04:102020/01/08 財經要聞 去年日系車在陸銷量 估首破500萬輛 12:362020/01/09 財經 國安局派「女神」呂冠潔 貼身保護李佳芬 14:222020/01/09 政治 潤寅案前法官助滅證 貼身祕書轉汙點證人破案 14:412020/01/09 社會 《電子商務》數字科技8891線上購車節，成交額破150億元 11:592020/01/10 財經 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 神劇情！盯看絕世正妹撞車 出院後「牽她的手」 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 疑因蓋錯 苗栗男怒撕3張選票 - 社會 情侶車廂內激吻發出嬌嗔聲 下面還前後擺動 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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