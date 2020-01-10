買部好車是許多男人的理想，如果有錢買好車又遇到正妹業務那真的是夢想了！越南有美麗的汽車女業代不僅人美身材好到「自備安全氣囊」，貼身制服更繃出了她性感的身軀讓許多網友都忍不住要去越南買車了。

網友在《傑克論壇》分享越南一位美女汽車業務。(翻攝自Lý Huỳnh Thanh ThảoIG)

Lý Huỳnh Thanh Thảo下班也不吝分享好身材。(翻攝自Lý Huỳnh Thanh ThảoIG)

有網友在《傑克論壇》分享越南一位美女汽車業務代表Lý Huỳnh Thanh Thảo，據說這名美女BMW擔任業務代表，除了要推銷車子外還要陪客人試駕，看著副駕駛座坐著這麼一位恐怕也很難專心開車，特別是那不是很長的短裙與貼身的制服，都讓她逆天的好身材一覽無遺。

(中時電子報)