喜歡音樂新人許莉潔日前推出個人首張專輯《不就範》，近期受2020桃園燈會邀約，與黃少谷、陳曼青、爽樂團成員紅中組成「曙(鼠)光樂團」，並由老闆陳子鴻監製，許莉潔擔任主唱外，也展現隱藏許久的吉他技能，她透露早在大學就加入吉他社，過去曾和學長一起到餐廳駐唱，因為自己太害羞不敢與台下互動，演出串場全丟給學長一人hold，事後被學長柔性「勸導」一番，難過認為「自己連簡單事都做不好」，直接在學長面前爆哭，雖在內心留下陰影面，但也拜學長所賜學到經驗，每次上台前都會特別先想串場聊天內容。

許莉潔回憶，大學時期會加入吉他社，除了自己愛唱歌外，小時候看哥哥在家裡彈吉他「覺得很帥」，所以一直很想嘗試，不過她自嘲「只是去『沾醬油』而已」。她透露在自己舉辦的活動中，首度表演自彈自唱的歌是魏如萱的〈買你〉，笑說當時挑這首歌沒想太多，結果一開始練發現「一堆很難的封閉和弦，心想真的死定了」，最後是靠著每天「硬」練才順利彈好。

近期組期間限定「曙(鼠)光樂團」，許莉潔透露10日樂團首度團練新歌〈曙光 LIGHT UP〉，期待能蹦出全新音樂火花。許莉潔去年推出首張專輯大獲好評，新歌更佔據數位音樂排行榜單，也成功完成首場個人音樂會，她期許2020新年願望能練好吉他，並期待接下來創作出好的作品與大家分享。

過去為了圓發片夢，在公司要求下許莉潔努力甩肉20公斤，但面對新年即將到來，家裡開設餐飲店的她笑說「很怕家裡會煮很多好吃的菜，因為真的太會煮了」，而近期她也開始進行間歇性斷食，每天在固定的6小時內吃東西，其他18小時不進食只喝水，持續朝健康體態邁進。

(中時 )