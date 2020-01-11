5G首波競標在8日進行第21天的競價，在標金突破千億、創下全球最貴的紀錄之後，電信五雄仍不手軟，讓標金持續墊高。許多人擔心「羊毛出在羊身上」，未來5G標金成本若轉嫁到使用者身上，消費者恐怕用不起，NCC主秘蕭祈宏則以4G的經驗為例，表達不同的看法。

儘管NCC在競標開始前就已經先找電信五雄坐下好好談，大家當時看起來也是一派和氣，怎料競標一開始就誰也不相讓，標金墊高的速度之快超乎市場與NCC的想像。

有分析師估算若以破千萬的標金來看，未來5G資費可能要訂在2000元以上，業者才能回收成本，讓許多人擔心，消費者根本用不起，廠商也沒有太多成本去做建置，恐怕打壞政府發展5G產業的盤算。

對此，NCC主秘蕭祈宏相對樂觀地說：「台灣在通訊建設方面是全球典範，以4G來說，電信業者提供了質優、價廉的4G服務，我們也將透過政策工具來進行管理。」此外，有業界人士表示，為了要賺錢，電信業者一定會訂出一個市場可接受的價格，不會搬石頭砸自己的腳。

眼前電信五雄搶標頻譜沒有收手的意思，標金會衝到多高，NCC與業界沒有人有把握，對於台灣是否可能參考捷克經驗，複製過去在捷克4G頻譜競標，曾經因標金過高，啟動停止機制的情況，蕭祈宏表示當初在設計遊戲規則時，就沒有將「標金過高」視為需要啟動停止機制的理由。

蕭祈宏分析：「台灣5G標金會墊高到如此水位，就是因為5家業者各自所需頻段超過NCC釋出的區塊，面對業者僵持不下的情況，我們只能尊重市場機制，也呼籲大家理性、冷靜，要考慮後續建設維運、資安維護都還需要經費。」

不過，究竟標金多高才算過高呢？這個問題的答案沒人說得準，甚至還有人覺得目前的標金不算高。台灣網路治理論壇主席吳國維就在台灣網路治理論壇的臉書上分享貼文表示，台灣5G執照可以使用20年之久，這筆標金分年攤還的金額算起來，對口袋極深的電信業來說根本只是零頭，「20年的執照，沒標到更慘！」

(中時電子報)