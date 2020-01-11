2019年，燃油機車老大哥光陽年銷破30萬輛，創下連續20年在台銷售冠軍紀錄；電動車領導品牌Gogoro則來勢洶洶，除了交出近14萬6千輛、年銷翻倍的成績單，更大舉衝刺全台加盟店數。

兩強爭霸走到關鍵時刻，《今周刊》獨家專訪油電雙雄，一方是稱霸台灣機車市場20多年的燃油機車龍頭光陽（Kymco）；另一方則是近年快速崛起的「台灣獨角獸」、電動機車領導品牌Gogoro。誰能主宰台灣機車市場？

機車肉搏戰一波接一波

Gogoro三大數字揭露首贏關鍵

依據睿能創意內部掌握資料顯示，2019年11月「Gogoro電動機車聯盟」單月消費者掛牌的電動機車數量達1萬9605輛，首度超越老大哥光陽同期的1萬8903輛。儘管雙方只有約700輛、3.7％的差距，但Gogoro電動機車聯盟單月銷量已首次與光陽上演黃金交叉，顯示光陽第一名霸主地位並非牢不可破。

「我驕傲不是因為Gogoro是第2名，是全部的聯盟夥伴加起來數量超過光陽。只有看消費者掛牌部分。」睿能創意董事長、執行長兼共同創辦人陸學森吐露。

Gogoro只用4、5年的時間，就搶下16.1％的市占率，不少燃油機車廠花了4、50年，市占率至今還不到5％。Gogoro卻只花了5年，就成為油車霸主光陽不可忽視的對手。

補助造就電車快速崛起

政策獨厚少數 光陽籲油電要平權

過去一年，Gogoro積極開放加盟的動作，讓雙方戰火延燒到經銷加盟。「我們當時要與地方油車業者認證合作，請他們協助修理簡易的零件組，就被油車廠施壓、甚至拆牌。」陸學森透露。拆牌事件雖是業界公開的祕密，背後卻凸顯了既有市占王者必須用力壓制挑戰者，不讓對手快速長大，逼得挑戰者開始建構自己的加盟體系。

光陽工業執行長柯俊斌直言，透過市調發現，消費者選擇電動車的主要原因是來自補助，提供造就電動車快速崛起的養分。他認為，最新七期燃油車的排放標準能做到與電動車一樣的水準，在同樣符合環保之下，消費者選油車還是電車，還在未定之天。

由於現行政府政策對油電補助大不同，讓守擂台的光陽大喊「油電平權」，這是第一個爭戰！

《今周刊》(第1203期)

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(中時電子報)