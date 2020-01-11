許多情侶只要性致一來，即使在公共場合也會放閃，卻會引來旁人側目。大陸微博近日就瘋傳多張1對情侶在地鐵車廂內激吻照片，女生甚至將左腿插進男生的雙腿之間磨蹭，2人下半身還前後擺動，讓目擊者羞的不知看哪裡才好，這對情侶後來被告誡才停了下來。

情侶不斷發出口水聲，讓乘客都相當害羞。（圖／翻攝自微博）

這對情侶在車廂內激情熱吻的過程全被拍攝下來，據目擊者指出，他還聽到2人熱吻發出的口水聲，女生還因為太過興奮，發出嬌嗔聲，當她想停下來後退時，男生欲罷不能把她拉回到懷中續戰。

更讓目擊者臉紅的是，2人吻到後來開始撫摸，女生將誇張的把左腳插進男生的雙腳之間磨蹭，下半身還前後擺動，後來有人看不下去上前告誡注意場合，2人才尷尬停戰。

網友看到照片紛紛留言說「滿丟臉的，覺得面子不重要嗎？」、「爸媽要是看到自己女兒這樣，會傻眼吧」。「太大膽了吧，只差沒有開始脫衣而已」、「有這麼受不了嗎？一定要在車廂直接來？」。

(中時電子報)