哈利王子與妻子梅根8日投下震撼彈，在無告知之下自行宣布退出資深王室成員身分，引起王室全體成員一陣錯愕；而梅根更被英媒爆料她已自行「逃回」加拿大，和8個月大個兒子亞契重逢，讓哈利王子獨自收拾與王室之間的殘局。

閃退王室資深成員後，英媒再爆料梅根已自行「逃回」加拿大，和8個月大個兒子亞契重逢，讓哈利王子獨自收拾與王室之間的殘局。

據英媒《每日郵報》報導，哈利與梅根在溫哥華度耶誕假期之前，先將亞契留在加拿大託給保母照顧。而消息人士表示，哈利與梅根6日返回英國後「並無計畫久留」，並在英國只待了3天。而一名王室成員形容這突然發展「令人震驚」，女王已下令王室成員想出解決方案，允許孫子亞契與梅根去除王室職責。

報導指出，女王、威爾斯親王（Prince of Wales）和劍橋公爵（Duke of Cambridge）已指示他們的團隊，與政府和薩塞克斯（Sussex）一家合作，尋找可行的解決方法。其中一名王室內部人士透露，他預測哈利與梅根將被允許保留王室頭銜，並享有一定程度所需的財務自主；但他也補充，這對夫妻提出的一系列要求已造成王室內部危機，「很難簡單處理」。

不過據路透社報導引述安全專家表示，哈利王子和梅根卸下高階王室成員身分後，如果他們選擇搬到加拿大，加拿大政府很可能有法律義務提供他們維安保護；就算不是長期住，加拿大納稅人可能每年也要為數百萬美元安全費用埋單。

哈利和梅根已表示追求財務自主是主要目標，但不願透露安全費是否包含在其中，只說特勤人員是由英國內政部所派任。

(中時電子報)