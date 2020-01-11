哈利王子與妻子梅根8日投下震撼彈，在無告知之下自行宣布退出資深王室成員身分，引起王室全體成員一陣錯愕；而梅根更被英媒爆料她已自行「逃回」加拿大，和8個月大個兒子亞契重逢，讓哈利王子獨自收拾與王室之間的殘局。
據英媒《每日郵報》報導，哈利與梅根在溫哥華度耶誕假期之前，先將亞契留在加拿大託給保母照顧。而消息人士表示，哈利與梅根6日返回英國後「並無計畫久留」，並在英國只待了3天。而一名王室成員形容這突然發展「令人震驚」，女王已下令王室成員想出解決方案，允許孫子亞契與梅根去除王室職責。
報導指出，女王、威爾斯親王（Prince of Wales）和劍橋公爵（Duke of Cambridge）已指示他們的團隊，與政府和薩塞克斯（Sussex）一家合作，尋找可行的解決方法。其中一名王室內部人士透露，他預測哈利與梅根將被允許保留王室頭銜，並享有一定程度所需的財務自主；但他也補充，這對夫妻提出的一系列要求已造成王室內部危機，「很難簡單處理」。
不過據路透社報導引述安全專家表示，哈利王子和梅根卸下高階王室成員身分後，如果他們選擇搬到加拿大，加拿大政府很可能有法律義務提供他們維安保護；就算不是長期住，加拿大納稅人可能每年也要為數百萬美元安全費用埋單。
哈利和梅根已表示追求財務自主是主要目標，但不願透露安全費是否包含在其中，只說特勤人員是由英國內政部所派任。
文章來源：Meghan flees to Canada where she left baby Archie with nanny and leaves Harry to deal with fallout from 'abdication' crisis after spending just three days in the UK following holiday
(中時電子報)
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