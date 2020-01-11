德國是否封殺大陸華為5G網路建設，成為德國政府頭痛的難題。德媒日前警告，若德國不讓華為參與5G將帶來嚴重後果，包括網路建設倒退數年，以及經常斷網等問題。

德國世界報報導，該國目前有3大電信商運營商，如德國電信、沃達豐和西班牙電信，他們都採用多家供應商的產品來分散風險；其中德國電信、沃達豐選擇與華為和愛立信合作，而西班牙電信則與諾基亞及華為共同建立網路，可見3大運營商都無法排除華為。

由於華為位居全球產業領導地位，價格也具競爭力，當地電信運營商坦言，一旦將華為排除，將迫使他們放棄廉價和創新的設備供應商，衝擊未來5G發展計畫，更讓德國的5G建設落後好幾年。

還有專家表示，若德國政府全面禁止華為參與5G，將歷經一個「非常痛苦」的過程，同時面臨網絡將經常斷網的危機，5G建設耗費的成本將拉高，客戶也要負擔更多的費用。

報導指出，就算禁止華為或大陸廠商，但諾基亞、愛立信的5G硬體大部分都是在大陸生產，如此一來，根本沒有供應商能夠參與德國5G。

(中時電子報)