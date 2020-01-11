寶島夢想家近況可說是漸入佳境！續在大陸廣東中山市作客的夢想家，10日靠著塔克單場飆進6顆三分球、獨拿31分的凶狠外線火力，最後以100比89輕取澳門戰狼，除摘3連勝，戰績也升到5成(5勝5敗)，接下來12日轉戰吉隆坡。

憑藉塔克、楊恩兩人火力，夢想家首節打完，就取得21比9領先，儘管身為地主的澳門戰狼逐漸追上，夢想家仍在第3節狂轟37分，且只讓戰狼拿下23分，前3節結束，夢想家76比60大幅領先，順利連兩場作客都拿下比賽勝利。

塔克除了攻下全場最高得分，另有13助攻、6籃板、3抄截，繼續展現全面球風，楊恩也拿24分、6籃板及5抄截，楊敬敏攻下本土最高14分，外加5籃板、5助攻，張宗憲11分、4助攻；澳門戰狼則以波依德26分、15籃板表現較佳。

而同樣在客場作戰的富邦勇士，則靠賈西亞、梅約與艾索3名洋將得分都破20，「豪弟」林書緯也拿18分、9籃板及5助攻，富邦最後以100比85輕取地主澳門黑熊，拿下本季第7勝(4敗)，接著12日前往廣東中山市跟澳門戰狼交手。

(中時 )