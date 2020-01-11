在位於伊拉克的軍事基地遭到伊朗攻擊後，美國今天對伊朗祭出新一波經濟制裁，其中包括8名伊朗高階官員與多家企業。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）聯袂在白宮召開記者會，宣布對伊朗的新一波經濟制裁，包括8名伊朗高層與包括金屬、紡織在內的17家企業。

梅努欽表示，這項制裁行動主要是針對伊朗高階官員與企業，以切斷伊朗政府用以資助恐怖組織的數十億美元資金來源。

蓬佩奧也對美軍狙殺伊朗革命衛隊「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）一事做進一步說明表示，情報顯示蘇雷曼尼正在策劃對美國進行立即的大規模襲擊。

蓬佩奧坦言，並未掌握正確的時間、地點，但情資顯示這項威脅迫在眉睫，包括對美國使館、軍事基地與美方設施的攻擊。

白宮隨後發布新聞稿表示，美國總統川普已簽署一項行政命令，對部分伊朗建築、製造、紡織與採礦企業進行經濟制裁。這項懲罰性制裁將持續到伊朗政權改變行為為止。

川普在聲明中表示，伊朗是全球主要恐怖主義贊助國，透過軍事力量與代理人威脅美軍、外交官與平民，以及美國盟邦與夥伴公民與利益。美國會繼續打擊伊朗政權，絕不允許伊朗擁有核武。

蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）等人於3日在伊拉克遭美國以無人機狙殺，伊朗於7日發射十多枚彈道飛彈攻擊美國與聯軍部隊駐紮伊拉克的兩個空軍基地，以報復美軍行動。

川普8日透過公開談話表示，伊朗對伊拉克駐有美軍的基地發動攻擊，並未造成美國人傷亡，美軍很強大並準備好因應任何情況，但美國不希望動武，仍盼與伊朗達成協議維持和平，讓美伊大戰危機暫時降溫。

(中央社)