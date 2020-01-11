電子產品驗證服務業者宜特（3289）受惠5G晶片檢測訂單到位，去年第四季雖因出售上海子公司導致營收衰退，但2019年合併營收33.48億元，年成長10.8％並創歷史新高。宜特看好5G、先進製程、先進封裝等驗證將是2020三大成長主軸，對營運抱持樂觀看法。

宜特公告12月合併營收月減10.8％達2.73億元，與2018年同期相較成長16.8％。第四季合併營收季減7.8％達8.78億元。2019年合併營收達33.48億元，較2018年成長10.8％，並創下年度營收歷史新高。

宜特表示，集團內的宜特100％持股的上海子公司所有股權已經轉移給大陸蘇試集團，股權交割在2019年12月全數完成。因此原本營收占比約逾二成的宜特上海子公司，已不併入宜特12月的合併營收。但宜特12月營收月減率僅逾一成，與去年同期相較還出現16.8％年成長率，顯示宜特接單暢旺，營運成長動能仍十分強勁。

宜特表示，儘管未來的合併營收將不納入宜特上海子公司，短期內對合併營收數字有些許影響，不過對於整體獲利影響不大，而且出售案不代表宜特將退出中國市場，而是進行策略上的調整，未來將以技術服務的輕資產角色，至於處分所得將回台投資，並朝向5G驗證領域發展。

宜特上海子公司所有股權轉移蘇試集團，總交易金額為人民幣2.8億元，預估處分利益約達新台幣2.6億元、挹注每股盈餘約4.09元，法人預估可望認列在2019年第四季財報中。

隨2020年5G時代即將揭開序幕，宜特2019年下半年5G晶片的前期研發驗證分析、可靠度測試驗證等訂單持續湧入。宜特對2020年抱持樂觀展望，預估包括5G驗證、先進製程驗證、先進封裝驗證等三大動能會推動營運成長。宜特表示，隨著5G商轉、人工智慧（AI）運用愈來愈廣，驗證需求量只會更多、不會更少，將成為宜特2020年營運成長的動能。

(工商時報)