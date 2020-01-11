威潤科技（6465）受惠於NRE（委託設計）業績挹注，2019年12月營收4,144萬元，相較11月的1,775萬元，大幅成長133.51％，也比2018年同期的1,284萬元成長222.71％，單月營收創下歷史新高。累計2019年營收達2.62億元，年增32.75％。

今年威潤也參展全球消費性電子指標性展覽CES，以「Connecting the Future」為主軸展出車用衛星定位監控產品、WiFi雙鏡頭行車記錄器、超廣角電子後視鏡、冷鏈運輸概念性產品、智慧物聯網概念性產品等多項全新解決方案與車聯網、物聯網重點應用。

威潤表示，展會首日已獲得許多來自美國、加拿大潛在客戶的高度詢問，也與數家北美系統整合商針對未來合作進行互動交流，期能藉由展會深化與北美市場的商業鏈結、挖掘更多新商機。

法人表示，威潤12月的NRE貢獻主要來自日本知名車廠北美分公司的車聯網通訊盒（Telematics Box, T-Box）開發案，透過此開發案威潤將能與該車廠直接對接，進而開發出100％客製化、高附加價值的車聯網通訊盒產品。

此外，威潤藉此開發案的經驗亦能順利取得前裝市場入場券，目前正積極與日本數家一階供應商（Tier 1）接洽，若能爭取車廠專案合作機會，將有望進一步擴大整體營運規模。

據了解，威潤12月來自日本市場的營收有顯著的成長，包括日本前三大電信商、日本最大汽車零件製造商、日本前十大系統整合商、日本知名商社等的各項專案均持續進行中。

公司去年在法說會上指出，T-BOX這個產品將會是未來營運的重中之重，目前已確定拿下開發案合約，同時也會是威潤產品線的一個轉折，雖然該產品要反映到營收表現上預計要2021年，但如果藉此產品爭取到後續專案合約，威潤將會擺脫營收谷底呈現翻倍成長。

(工商時報)