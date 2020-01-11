流行音樂上櫃公司華研音樂（8446）、寬宏藝術（6596）2019年獲利唱高調，EPS挑戰歷史新高！華研自結2019年前11月稅前盈餘5.94億元、年增13.8％，高於2018全年，法人估全年每股淨利有望突破10元；寬宏全年合併營收16.13億元、年增39.26％，創歷年新高，法人估稅後淨利約2億元，EPS上看8元，較2017年高點翻倍成長。

華研12月合併營收1.33億元、年減25.05％，2019全年營收15億元、年減11.5％，主要受到2018年10月起S.H.E未續約影響，但在高毛利的版權收入比重拉高下，改變營收結構與拉高平均毛利，自結前11月稅前淨利5.94億元、年增13.8％，換算每股稅前淨利約11.2元。

華研趁著付費訂閱音樂串流平台的成長趨勢，持續增加YouTube Music、Line Music等數位音樂授權服務，多平台可極大化音樂曲庫IP經濟效益，同時跨足代理歌曲版權業務，擴增授權數位音樂平台的內容。再者，華研積極開拓快速成長的大陸數位音樂市場，已與網易雲簽訂三年獨家數位音樂代理合約（至2021年）。

展望2020年，華研旗下藝人林宥嘉等巡迴演唱會繼續，轉投資大慕影藝的新作《做工的人》將於上半年播出，華研並製作《做工的人》原聲帶，音樂與戲劇合作綜效可期。

寬宏12月合併營收7,233萬元、年減41.07％，累計全年營收16.13億元、年增39.26％，全年合併營收16.13億元創新高，主要是在「獅子王」等百老匯音樂劇、費玉清等多場萬人演唱會，及逾十檔展覽三箭齊發，唱旺票房所帶動。

迎接寒假與春節展覽活動旺季，寬宏推出高毛利的自製展應戰，包括「侏羅紀X恐龍水世界」全展期參觀人次上看15萬，「勇闖金字塔體驗展」、「哇賽！駁二有個大樹屋～體驗展」估計全展期可望突破5萬人，以及授權展「微型展2.0」等，展覽授權商品收入也可望提升毛利。

總計，寬宏2020年將有破百場展演活動，包括音樂劇《國王與我》17場、《歌劇魅影》21場，與席琳狄翁等重磅歌手洽談大型演唱會；寬宏也將首度經營場館，承租兒童樂園場地，11日起推出「恐龍樂園」展，將對營收與毛利有所挹注。

(工商時報)