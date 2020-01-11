觀光股連鎖餐飲集團豆府（2752）2019年營收13.96億元、年增26.24％，乾杯（1269）32.11億元、年增12.19％，雲品（2748）23.81億元、年增39％，三家公司2019年營收皆創歷史新高。

美食-KY（2723）2019年營收231.76億元、年減3.92％，惟12月單月營收19.7億元，以功能性貨幣計算，達同期次高，且連續四個月較去年同期成長。

王品（2727）2019年大陸事業群因強化經營體質、關閉虧損門店及品牌，店數較2018年少，但兩岸合併營收162.3億元，僅小幅衰退0.17％。營收變化顯示美食、王品兩家公司經營體質改善並回到正軌。

展望後市，1月是企業尾牙春酒旺季，寒假與春節連續假期帶動聚餐需求轉旺，豆府、乾杯、雲品與雲品皆可望受惠，美食則因營運版圖擴大與推出85度C三代店，有助增加集客力。

豆府2019年第四季合併營收3.73億元、年增26.30％，主要受惠於成立第一個非韓料理新品牌「飛機河粉」，因CP值符合期待，新品牌三家門店展現驚人的集客力。豆府集團將持續擴大「非韓料理」版圖，預計今年上半年會開出首間泰式炒河粉專門店BAAN PHADTHAI，預料挾連續三年入列曼谷米其林必比登的威名，將使豆府營運添翼。

乾杯為搶攻寒假與農曆年外食商機，乾杯旗下「乾杯」、「老乾杯」與「黑毛屋本家」三品牌，共同推出新春饗宴，預計可為營收帶來成長新動能。

雲品持續受惠於觀光局國旅冬遊補助延長至1月底，有機會帶動平日周間住房率。餐飲方面仍持續看好第一季在農曆年菜、企業尾牙與春酒宴會等活動訂單持續暢旺，帶動館外餐飲業務旗下「頤品」與「頤璽」宴會承辦需求，及君品Collection外燴訂單貢獻。

(工商時報)