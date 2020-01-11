百貨零售貿易類股在歷經辛苦的2019年後，各家業績統計陸續出爐，寶雅（5904）在開新五金居家賣場「寶家」助攻下，去年合併營收達157.88億元再創歷史新高、年增12.10％，增幅居族群之冠。

遠百（2903）、特力（2908）等則受到大陸零售事業關閉等影響，全年營收下滑。遠百2019年合併營收減少3.5％，今年新開信義A13店挹注、竹北新世紀購物中心預計年底開幕，將推升遠百業績躍進；特力台灣零售部分光是社區店就準備開至40家，加上原本貿易事業成長仍持續兩位數帶動下，今年營收成長在望。

寶雅2019年不僅持續進駐都會核心開店，擴大單店業績，下半年更是跨入五金居家連鎖市場，截至去年底已開出五家店，2020年將加速展店開至30家，助攻今年營收與獲利再創高。

遠百2019年合併營收378.67億元、年減3.5％，法人分析，遠百去年營收雖減少，但大陸事業減虧下，全年獲利仍有希望大躍進。

遠百去年12月下旬信義A13試營運，帶動整體營收增5.58％，信義A13店預計19日正式開幕，加上今年底竹北新世紀購物中心也將試營運，將成為遠百今年業績的成長動能。

(工商時報)