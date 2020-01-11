澳洲東部的野火越燒越烈，從去年十月開始燃燒至今，已經燒掉超過1000萬公頃，造成10億隻動物死亡，更有27人因這場大火而遇難。澳洲當局眼看情勢無法控制，本周六天氣又將起風，更助長火勢，本週五發出緊急訊息給維多利亞州的民眾，要求撤離家園，大約25萬人收到通知。

維多利亞州長丹尼爾·安德魯斯(Daniel Andrews)在電視上對全國民眾呼籲:「如果你收到緊急通知，就撤離吧。因為未來大火還會再燒很長一段時間。」

除了維多利亞州，還有新南威爾斯州和南澳州也受到影響，但政府不願表態這兩州有多少民眾要撤離。

民眾上街抗議，不滿澳洲政府對野火的處理。(圖/路透社)

澳洲當局還在為野火災情焦頭爛額之際，人民對於政府的無能已是忍無可忍。10日上午雪梨街頭聚集了大批示威群眾，抗議政府對於全球氣候變遷問題坐視不管，現在對於野火束手無策。首都坎培拉和墨爾本的市區，也出現了抗議的人群。抗議的民眾大喊口號「澳洲已變成煉獄，請讓我們離開」。

澳洲各大城市的天際線現在皆可看火災產生的煙霾，坎培拉和墨爾本過去幾天的空汙指數全球最高，空氣中含有大量的PM 2.5霧霾，對人體健康屬於危險級。野火汙染無遠弗屆，紐西蘭的天空也被澳洲大火染成橘紅色，有大量粉塵落在紐西蘭的冰川上，甚至在南美洲發現了飄洋過海的烏黑色浮冰。

(中時電子報)