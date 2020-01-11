天上的星星不說話 地上的娃娃想媽媽！天上的眼睛眨呀眨 媽媽的心呀魯冰花。耳熟能詳的歌詞，也讓人想看美麗的花朵！農曆年節沒處去？一年一期的樟樹魯冰花，已然悄現芳蹤，開好開滿了，一閃一閃的金黃色搖鈴，宛如一串串風鈴迎風搖擺，讓人賞心悅目美不勝收。

與步道同行賞魯冰花。（圖取自台北旅遊網）

北市大地處表示，文山區樟樹步道魯冰花季向來遊客眾多，花期約為一個月，特意於秋天栽種，在農曆年節前夕開花，步道周邊隨處可見農村意象。

魯冰花與牛車。（圖取自台北旅遊網）

有牛車、古早腳踏車、轉轉穀倉、晃腳亭等，貓空以茶業聞名，現場栽植的魯冰花，是早期是農閒間的綠肥作物，也充滿了歷史教育意義。

魯冰花層層疊疊。（圖取自台北旅遊網）

樟樹步道與樟湖步道串連成為一條環狀路線，平緩好行，看完花海走走步道，療癒心靈同時強健身體，非常值得前來體驗，也可以到樟山寺祈福禱念，給新的一年一個圓滿的開始。

乘著微風徐賞魯冰花。（圖取自台北旅遊網）

快到農曆春節、寒假，不妨來這走走賞花！可利用捷運、公車或YouBike等大眾運具，來趟品茗賞花的幸福之旅。

(中時電子報)