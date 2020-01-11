根據美國CNN的報導，美軍在刺殺伊朗將領蘇雷曼尼的當天，瞄準狙擊的目標還有另一位伊朗將領，他名叫阿布雷薩沙萊(Abdul Reza Shahlai)，是伊朗聖城軍的高階軍官，負責財務網路，多在葉門出沒，為伊朗聖城軍籌措資金。

美國國務院在去年12月就將他列為頭號狙擊對象，提供最高1500萬美金的巨額懸賞獎金，給能夠提供沙萊線索的人，就為了要摧毀伊朗聖城軍的資金頭目。

1月3日當天，沙萊也在葉門。一份1月2日的報告紀載了這場祕密空襲行動。但可能因為目標並未成功被摧毀，這場行動沒有獲得美國國防部的證實，僅表示美軍在葉門發動空襲任務極為頻繁，當天沒有鎖定特定的目標。

美軍成功刺殺蘇雷曼尼的行動，在美國評價兩極。川普試圖說服反對的民眾:伊朗將領已威脅到美國人民的生命財產安全，蘇雷曼尼要為上個月的伊拉克攻擊行動負責。但民意及國會議員尚未完全被川普說服，這場攻擊行動具有合理性。也因如此，川普政府並未透露其他被美軍鎖定的狙擊目標。

(中時電子報)