本周四美軍第五艦隊的一艘驅逐艦「法拉格特號驅逐艦」(USS Farragut)在北阿拉伯海域執行勤務時，遭到俄國軍艦「快速逼近」。美軍驅逐艦連響5聲警示音後，俄軍艦幾乎已經快要撞擊美驅逐艦。根據驅逐艦上的軍官描述，兩船只差180呎的距離。

美軍要求俄軍艦依照國際海洋航道改變方向，一開始俄軍艦拒絕轉向，隨後才改變航道。美軍認為此舉已達挑釁程度，軍事安全受到威脅。尤其事發地點在中東外海，極為敏感。

法拉格特號驅逐艦屬於「杜魯門號航空母艦」(USS Harry S. Truman)的艦隊，任務是探測海域的潛在敵人，保護航母不會遭受到攻擊。

本週五俄國軍方針對此一事件做出回應，表示美軍驅逐艦當時未遵守國際海洋航道。美軍嚴詞否認，雙方各說各話。

上一次發生類似的事件，是在七個月前，美軍艦與俄軍艦在太平洋海域差點碰撞，最後是美軍在千鈞一髮之際改變航道，而避免了碰撞。

(中時電子報)