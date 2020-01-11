民眾排隊準備投票。(讀者提供)

圖為民眾到投票所。(讀者提供)

北市大安區龍安里投票所已陸續有人前往。(讀者提供)

北市大安區龍安里投票所。(讀者提供)

今天一早天氣晴朗，早上8點不到，各投票所已湧入人潮，準備用手中一票選出下屆總統、副總統及113位立委。如果以投票率7成5計算，總統、副總統候選人要拿下700萬票才會當選。下午4時投票一結束立即開票，預估最快晚上8時有結果。

中央選舉委員會公布第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉人人數，總統副總統選舉人人數為1,931萬1,105人，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數為1,931萬2,105人，區域立法委員選舉人人數為1,880萬6,913人，平地原住民立法委員選舉人人數為19萬9,833人，山地原住民立法委員選舉人人數為21萬5,115人。

中選會說明，在總統副總統選舉方面，臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1,337萬6,945人，占總選舉人人數69.27%，其中又以新北市選舉人人數332萬1,459人最多，其次為高雄市選舉人人數為229萬9,558人，另臺北市及臺中市選舉人人數皆超過200萬人，分別有216萬7,264人及225萬1,064人，而桃園市及臺南市選舉人人數也有100萬人以上，分別為178萬755人及155萬6,845人。

中選會進一步指出，在總統副總統選舉人年齡層分布，以40－49歲居冠，有374萬3,492人，其次為50－59歲，有363萬2,972人。

(中時電子報)