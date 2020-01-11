大陸官方證實：武漢肺炎已1死亡、7重症 07:592020/01/11 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎已1人死亡。圖為疾管署在機場進行發燒篩檢的情形。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢不明肺炎出現第一個死亡病例，根據武漢市衛生健康委員會今天在官網刊出的消息，截至昨天晚間12時，初步診斷總計已有41例新型冠狀病毒感染的肺炎個案，其中已出院2例、重症7例、死亡1例，其餘患者病情穩定。而與不明肺炎患者密切接觸過的有739人，包括醫務人員419人，均接受醫學觀察，目前為止沒有發現相關病例。 翻攝自 武漢衛健康委員會網站 武漢市衛生健康委員會 (中時電子報) #肺炎 #患者 #不明肺炎 #武漢 #新型冠狀病毒 #死亡 #重症 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢不明肺炎 我擬派員赴陸訪查 04:102020/01/07 兩岸新聞 武漢不明肺炎嚴重 我去函盼赴陸了解 04:102020/01/07 生活新聞 防不明肺炎 疾管署：武漢巿旅遊建議等級提升為1級 14:572020/01/07 生活 不明肺炎延燒 港修例亡羊補牢 04:092020/01/08 話題觀察 武漢不明肺炎列法定傳染病 發燒即強制隔離 14:432020/01/08 生活 台灣發現兩例個案 料敵從嚴 武漢不明肺炎 列法定傳染病 04:102020/01/09 兩岸要聞 武漢不明肺炎 鑑定為新型冠狀病毒 10:112020/01/09 兩岸 武漢不明肺炎鑑定出爐 陸方判定為新型冠狀病毒 09:252020/01/09 生活 陸通知我疾管署 不明肺炎為新冠狀病毒 10:092020/01/09 生活 陸官媒：武漢不明肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒 11:082020/01/09 兩岸 生活熱門新聞 約同事買玉米濃湯 她從好市多出來後...看著發票哭了 - 生活 意外插曲！陳樹菊上台挺韓說出這句 韓粉嚇出冷汗 - 生活 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 - 生活 - 旺報 許淑華著黃金聖衣！一登場鏡頭就拍這 網笑翻：攝影師hen會 - 生活 工人喝鐵罐飲料突猝死？醫聞焦味驚曝真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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