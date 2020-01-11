武漢不明肺炎出現第一個死亡病例，根據武漢市衛生健康委員會今天在官網刊出的消息，截至昨天晚間12時，初步診斷總計已有41例新型冠狀病毒感染的肺炎個案，其中已出院2例、重症7例、死亡1例，其餘患者病情穩定。而與不明肺炎患者密切接觸過的有739人，包括醫務人員419人，均接受醫學觀察，目前為止沒有發現相關病例。

翻攝自 武漢衛健康委員會網站

(中時電子報)