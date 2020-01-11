國民黨總統候選人韓國瑜（中後）11日在女兒韓冰陪同下前往投票所，跟著民眾一同排隊，投下本屆大選的神聖一票。（陳信翰攝）

韓國瑜、韓冰抵投開票所。

韓國瑜、韓冰抵投開票所。

國民黨總統候選人韓國瑜11日上午8點5分左右，抵達戶籍地高雄市林園區的普願寺投開票所，韓國瑜穿著成套西裝，顯得相當重視，女兒韓冰則是白色T恤現身，一直站在爸爸身邊，父女倆緊緊牽著手，和一般民眾一樣站在隊伍中等待投票。

競選辦公室工作人員原本與媒體協調好採訪動線，但韓國瑜一現身，媒體蜂擁而上，一度造成混亂，轄區警方趕緊出面維持秩序，大喊「投票民眾的權利最大」，呼籲媒體遵守選罷法，韓國瑜則一語不發，也不接受媒體採訪，繼續等待投票。

因韓冰的戶籍並不在高雄，她陪爸爸排隊一會兒後，先上車等待，約15分鐘後，韓國瑜完成投票，接著進入普願寺參拜後，搭車離開，全程未對媒體發言。

據了解，韓國瑜2018年參選市長時，將戶籍遷到高雄最南端的林園區，考量林園是高雄第二大綠營票倉，且勞工、農漁民眾多，象徵勇闖深綠選區、親近基層；當選市長後，韓去年初將戶籍再遷到林園、大寮選區市議員王耀裕家中，王耀裕今天上午就將韓國瑜的投票通知書帶著，直接在普願寺門口與他會合，一起排隊投票。

投完票後，韓國瑜正趕往雲林老婆娘家，將與李佳芬、韓冰一起探望岳父李日貴，並陪同投票。

(中時 )