在新北汐止的一處投票所，民眾一早就在投票所外排隊，進行投票。（鄭任南攝）

在新北汐止的一處由投票所，一位年輕人進行投票，將超長的政黨票折疊後投入票箱。（鄭任南攝）

2020總統暨立委選舉11日進行投票，在新北五堵的一處投票所，民眾一早就在投票所外排隊，進行人民我最大的投票。（鄭任南攝）

2020總統暨立委選舉11日進行投票，在新北五堵的一處投票所，民眾一早就在投票所外排隊，進行人民我最大的投票。（鄭任南攝）

桃園市中壢區東興國中投票所，投票民眾大排長龍。(讀者提供)

新北新莊榮富國小投票所，排隊人潮相當多。(讀者提供)

圖為開票所人潮眾多。(讀者提供)

今天是投票日，天氣晴朗加上選情緊繃，逼出許多投票人潮，很多民眾八點不到，就已經到投票所準備投票。八點開始投票後，許多投票所陸續出現投票人潮，桃園市中壢區東興國中投票所、新北新莊榮富國小投票所更出現長長排隊人潮，民眾投票相當踴躍。有投票民眾表示，排隊人潮真的非常非常多。剛從中壢東興國中投票所投完票的民眾則表示，排隊投票完成約花40分鐘，更有人表示，有很多爸爸媽媽帶小寶寶來排隊，並輪流投票。

圖為中山區投票所。(讀者提供)

新北市汐止區湖蓮里投票所，民眾排隊準備投票。(讀者提供)

圖為淡水投票所。(讀者提供)

圖為中壢東興國中投票所，有民眾表示，排隊投票完成約花40分鐘。(讀者提供)

民眾排隊準備投票。(讀者提供)

(中時電子報)