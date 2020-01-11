夫妻間有了小孩之後，想愛愛都得「偷偷來」，就有一名人妻透露，日前趁月事來之前，深夜與老公闖黃燈「培養感情」，結果做到一半，在旁的熟睡的小孩突然醒來，還微笑看著夫妻倆，讓他們當場卡住。網友看到貼文打趣留言：「瞬間天柱變軟茄了」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」透露，當晚與丈夫翻雲覆雨到一半，突然看見已經熟睡的孩子，竟睜著雙眼、面帶微笑地看著她們，讓夫妻倆當場愣住，「果然是被卡在車陣中，前進也不是後退也不行！」。

夫妻床戰到一半被孩子盯看，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自爆怨公社）

此文引出不少苦主分享自身經驗「有了小孩，夫妻想恩愛一下...感覺好像在偷情」、「我女兒是翻身，我馬上趴低躲空難，結果發現敵軍坐在床上盯著我們」、「我兒子小時候會直接爬到爸爸背上，然後看著我們在幹嘛？他以為我們在玩」、「這時候真的是瞬間空氣突然安靜＋徹底熄火」。

網友看到貼文紛紛留言笑說：「車沒入庫，只好打R檔的概念」、「原來是半路遇到臨檢」、「告訴他～弟弟在媽媽肚肚內不乖！爸爸拿肉棍在修理他」、「叫警察伯伯來趕走這個阻礙交通的」、「直接看現場了」、「頭壓下去，趕快結束這回合」。

(中時電子報)