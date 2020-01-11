赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇貞昌偕妻子詹秀齡上午8時前往樹林育林國小投票。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇貞昌偕妻子詹秀齡上午8時前往樹林育林國小投票。（許哲瑗攝） 蘇貞昌到場時現場已大排長龍。（許哲瑗攝） 今是投票日，行政院長蘇貞昌上午8時偕妻子詹秀齡前往樹林育林國小投票，現場已大排長龍，約莫半小時才完成投票，蘇貞昌受訪表示，為分流投票人潮，這次全台新增1340個投票所，各投票所也增加圈票遮棚，今早看到各投票所人潮踴躍，讓他很放心，呼籲大家踴躍投票，「投完票再出去玩喔！」 蘇貞昌說，昨日各大車站湧現返鄉人潮，今天天氣很好，看到很多年輕人，甚至首投族紛紛站出來，也有很多帶著爸媽一起出門投票的，鼓勵大家踴躍投票。 (中時 ) #蘇貞昌 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 不滿網友下標央視挺柯 民眾黨提告 09:452020/01/08 社會 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 韓選前之夜最後一刻韓冰現身了！與父母溫情擁抱 17:542020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 韓國瑜、韓冰現身！抵投開票所投票 - 政治 各開票所紛湧入人潮 估拿700萬票應可當選總統！ - 政治 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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