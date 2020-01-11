蘇貞昌偕妻子詹秀齡上午8時前往樹林育林國小投票。（許哲瑗攝）

蘇貞昌到場時現場已大排長龍。（許哲瑗攝）

今是投票日，行政院長蘇貞昌上午8時偕妻子詹秀齡前往樹林育林國小投票，現場已大排長龍，約莫半小時才完成投票，蘇貞昌受訪表示，為分流投票人潮，這次全台新增1340個投票所，各投票所也增加圈票遮棚，今早看到各投票所人潮踴躍，讓他很放心，呼籲大家踴躍投票，「投完票再出去玩喔！」

蘇貞昌說，昨日各大車站湧現返鄉人潮，今天天氣很好，看到很多年輕人，甚至首投族紛紛站出來，也有很多帶著爸媽一起出門投票的，鼓勵大家踴躍投票。

(中時 )