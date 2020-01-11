據央視新聞報導，大陸國家、省市專家組對收入醫院觀察、治療的患者臨床表現、流行病學史、實驗室檢測結果等進行綜合研判，初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例、重症7例、死亡1例，其餘患者病情穩定。所有密切接觸者739人，其中醫務人員419人，均已接受醫學觀察，沒有發現相關病例。

在「不明原因的病毒性肺炎」病原體初步判定為新型冠狀病毒之後，大陸國家、省市專家組立即對不明原因的病毒性肺炎診療、監測等方案進行修訂完善。武漢市衛生健康委組織對現有患者標本進行了檢測，截至2020年1月10日24時，已完成病原核酸檢測。

疫情發生以來，武漢市在國家和湖北省的支持下，各相關部門通力協作，防治工作有序進行：

一是全力救治患者。制定診療工作方案，切實做到早發現、早診斷、早隔離、早治療，集中專家和資源全力救治。

二是深入開展流行病學調查。調查發現患者主要為武漢市華南海鮮批發市場經營、採購人員，2020年1月1日已對華南海鮮批發市場採取休市措施，並對全市公共場所，特別是農貿市場進一步加強防病指導和環境衛生管理。

三是廣泛宣傳防病知識，增強公眾自我防護意識。

四是配合國家和省進行病原學研究。

五是配合國家衛生健康委及時向世界衛生組織等通報疫情信息。

自2020年1月3日以來未發現新發病例。目前，未發現醫務人員感染，未發現明確的人傳人證據。我市將繼續加強患者救治、流行病學調查，深入開展愛國衛生運動，做好防病知識普及，維護人民群眾身體健康。

當前，正處於冬春季傳染病高發季節，公眾要保持室內空氣流通，盡量避免到封閉、空氣不流通的公眾場合和人群集中地方，必要時可佩帶口罩。如有發熱、呼吸道感染症狀，特別是持續發熱不退，要及時到醫療機構就診。

感染病專家、復旦大學附屬上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲教授指出，冠狀病毒感染在全世界範圍內都非常普遍，公眾不必恐慌。冠狀病毒是一類主要引起呼吸道、腸道疾病的病原體。

這類病毒顆粒的表面有許多規則排列的突起，整個病毒顆粒就像一頂帝王的皇冠，因此得名「冠狀病毒」。目前為止，已知的人類冠狀病毒共有六種。其中HCoV-229E、HCoV-NL63、HCoV-OC43和HCoV-HKU1四中冠狀病毒感染機體後大多呈自限性經過，以鼻塞、流涕、打噴嚏等「普通感冒」症狀為主，少數可有神經系統併發症。但是SARS-CoV和MERS-CoV兩種冠狀病毒均具有較高的致病性，可引發致死性肺炎。

上述兩種冠狀病毒臨床特徵相似，可以有明顯的發熱、頭痛和肌痛、乏力等全身症狀，部分病例也可以腹瀉等消化道症狀起病，可快速進展至呼吸急促、進行性呼吸困難等呼吸衰竭表現，也可伴有急性腎損傷等其他器官功能損害。冠狀病毒感染後，治療主要為對症及支持療法。

結合這次武漢出現的新型冠狀病毒，盧洪洲認為對不明原因肺炎需加強認識，同時滿足：發熱(腋下體溫≥38℃)；具有肺炎的影像學特徵；發病早期白細胞總數降低或正常，或淋巴細胞分類計數減少；經規範抗菌藥物治療3-5天病情無明顯改善或呈進行性加重四個臨床特徵後，需考慮不明原因肺炎。

若發現不明原因肺炎後，對於一定程度上呈現時間空間聚集性的呼吸道傳染性疾病，醫院要強化臨床分診以快速發現和報告不明原因肺炎病例，對疑似或確診病例進行隔離觀察和治療；醫療機構和公共衛生場所應充分環境通風和清潔，建立可持續的感染防控基礎設施；在診療和護理可能或確診的相關病例時，或對相關標本進行臨床檢測和科學研究時，應採取相應級別的防護措施，以進一步降低傳播風險。

不明原因肺炎患者一旦出現嚴重呼吸道感染症狀，盧洪洲提醒因根據病情採取呼吸機機械通氣、體外膜式氧合(ECMO葉克膜)等對症支持治療。用藥時，盧洪洲建議，廣譜抗病毒藥物對冠狀病毒仍無確切療效，神經氨酸酶抑制劑奧司他韋對流感有效，對冠狀病毒則無效果。

盧洪洲提醒，預防病毒性肺炎還是要增強衛生健康意識，平時加強鍛鍊，規律作息，提高自身免疫力。此外，即使天氣寒冷，也要注意居室和辦公室通風，通風可以減少空氣中的病毒數量，從而減少感染。

家人或辦公室同事在流行季患病了，其他人應該注意隔離，以減少傳染機會；病毒性肺炎和流感流行季，要盡量少到人群密集的場所；外出乘地鐵、公交等公共交通回家後，要及時換掉外套，洗手、洗鼻。

盧洪洲建議，全人群對流感普遍易感，藥物預防不能代替疫苗接種，接種流感疫苗是預防流感病毒感染及其嚴重併發症的最有效手段。

(中時 )