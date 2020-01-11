蔡英文總統今（11日）上午9時前往新北市永和區秀朗國小投票所投票，蔡總統抵達後有不少熱情民眾高呼「總統好！總統好！」蔡總統也熱情揮手回應。蔡總統呼籲，所有國民、公民都出來投票，行使自己的權利。

蔡總統穿著深色套裝，由新北市議員羅文崇、張志豪等陪同前往投票，蔡總統近20分鐘完成投票。蔡總統表示，今天天氣很好，呼籲所有國民、公民都出來投票，行使自己的權利，讓台灣的民主更強大，也期盼投票過程順利。

媒體不斷追問「昨天睡得好嗎？」「心情如何？」蔡總統揮手致意笑而不答。

(中時電子報)