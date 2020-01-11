影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 中時電子報 李慈音 、 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文抵達投票所。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今（11日）上午9時前往新北市永和區秀朗國小投票所投票，蔡總統抵達後有不少熱情民眾高呼「總統好！總統好！」蔡總統也熱情揮手回應。蔡總統呼籲，所有國民、公民都出來投票，行使自己的權利。 蔡總統穿著深色套裝，由新北市議員羅文崇、張志豪等陪同前往投票，蔡總統近20分鐘完成投票。蔡總統表示，今天天氣很好，呼籲所有國民、公民都出來投票，行使自己的權利，讓台灣的民主更強大，也期盼投票過程順利。 媒體不斷追問「昨天睡得好嗎？」「心情如何？」蔡總統揮手致意笑而不答。 (中時電子報) #秀朗國小 #蔡英文 #投票所 #總統 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文嘉義市掃街 展現高人氣 12:432020/01/07 政治 小英與李遠哲們那場密會 04:102020/01/08 時論廣場 175名博士團質疑蔡英文論文門 呼籲蔡出來面對 16:332020/01/08 生活 新聞透視》小英要選民歸隊 3大盲點待化解 04:102020/01/09 政治要聞 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 11:012020/01/09 政治 韓辦批蔡是翹班總統： 美伊緊張竟在台中掃街 11:092020/01/09 政治 郝龍斌批民進黨騙選票賺鈔票 呼籲用選票教訓蔡英文 18:022020/01/09 政治 韓辦籲：中華民國派支持韓國瑜 下架蔡英文 10:152020/01/10 政治 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 韓辦指泛藍分裂綠得利 勿蹈覆轍 04:092020/01/11 焦點新聞 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 韓國瑜、韓冰現身！抵投開票所投票 - 政治 各開票所紛湧入人潮 估拿700萬票應可當選總統！ - 政治 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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