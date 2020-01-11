年輕小將布卡約·薩卡漸獲重用。（達志影像）

【英超足球】兵工廠[email protected]水晶宮 01/11(六)20:30 賽事編號:0111-532 ElevenSports

水晶宮經過聖誕快車賽期之後傷兵問題十分嚴重，德國中場馬克斯·麥爾上一場英足盃比賽肛次受傷，中場主力米利沃耶維奇也在上一場聯賽被罰紅牌，本場需要停賽。正受拜仁慕尼黑垂青的邊鋒威爾佛萊德·薩哈小腿受傷狀況未明，本場不一定可以比賽；前鋒寇納·維克漢將會與喬丹·亞耶在攻擊線上配合。

兵工廠剛戰英足盃在上半場處於極下風之下，最終驚險地戰勝英冠列茲聯；新帥米克爾·阿特塔半場休息時間於更衣室怒罵球員表現差勁，本場各球員相信不敢有所怠慢。上一場比賽休息的前鋒安班楊應會復任先發，與拉卡基提合作攻擊，巴西翼鋒馬丁內利則在上場比賽後拉傷大腿肌肉，本場不一定能再上場，年輕小將布卡約·薩卡有望再獲重用。

水晶宮上仗聯賽作客和諾里奇1:1，近6場聯賽1勝4平1敗；最近3場主場聯賽仍取得2勝1平，本場成弱勢一方，但不可輕視。兵工廠上仗聯賽主場戰勝曼聯2:0，取得近5場聯賽以來的首勝；而英足盃也小勝列茲聯；但留意球隊本賽季客場聯賽勝率極低，加上對賽成績沒有佔優，不可太高估。

雙方最近6場對賽，兵工廠2勝2平2敗，平均兩隊總進球3球以上。

愛爾蘭前鋒AdamIdah(右)獲主帥DanielFarke(左)委以重任。（達志影像）

【英超足球】諾里奇@曼聯 01/11(六)23:00 賽事編號:0111-522 ElevenSports

曼聯於英聯盃四強賽首回合被曼城技術性擊敗，更傳來壞消息，主力中後衛哈利·麥奎爾因臀部受傷要休息一段長時間。而最近表現低落的中場傑西·林加德本場應會先坐替補席，安德烈·佩雷拉及MasonGreenwood應會作先發。不停受傷的法國中場保羅普格巴，已接受腳踝手術，要養傷一段長時間。

諾里奇的芬蘭前鋒提穆·普基上場聯賽拉傷了大腿肌肉，本場仍需要休息；主帥DanielFarke會以於剛剛在英足盃大演帽子戲法的愛爾蘭前鋒AdamIdah任先發。正獲曼聯注視的年輕翼鋒托德·坎特威爾，續受器重。

曼聯繼續弱勢，上場聯賽作客被兵工廠打敗，之後又在英足盃跟狼隊賽和0:0；再於英聯盃4強主場又以1:3不敵曼城，攻不銳守不穩，最大問題是球員欠缺鬥志，本場要面對拼勁十足的諾里奇，勝算不高。諾里奇上仗聯賽主場1:1跟水晶宮打平後，已有8場聯賽沒有獲勝，於積分榜墊底；但剛英足盃作客4:2擊敗普里斯頓，有助增強信心。

雙方近4次聯賽對賽，3次總進球都是3球或以上。

右後衛ReeceJames是主帥蘭帕特近來的首選。（達志影像）

【英超足球】班來@切爾西 01/11(六)23:00 賽事編號:0111-528 ElevenSports

切爾西剛剛的英足盃比賽主要派上副選球員比賽，而本場預計會回復強陣應戰；而且本場對手實力比較不強，主帥蘭帕特會以4-3-3陣式，威廉恩、泰咪·亞布拉罕及普利西奇再組三前鋒攻擊線。阿斯皮利奎塔繼續任左後衛，右後衛剛會選用ReeceJames。

班來的新西蘭主力射手克里斯·伍德於英足盃勇戰受傷，對球隊打擊不小，而另一前鋒奧地利的阿許利·巴恩斯仍受鼠蹊傷患困擾；冰島中場主將古德蒙德森上一仗也因傷退下戰線，本場會先作休息。還好有傑伊·羅德里格斯及時於上一仗為球隊打進兩球，本場將會獲任先發。

前列分子切爾西上仗聯賽作客1:1打平布萊頓，還好剛剛英足盃主場輕易擊敗諾丁漢森林，重回勝軌；而且聯賽對賽成績也佔優，包含首循環作客也勝班來4:2，本場應可輕取對手。班來上仗聯賽主場以1:2敗於阿斯頓維拉，聯賽已3連敗，積分榜跌到接近降級區；本場作客強敵又有攻擊主力不能上陣，只能寄望減少掉球。

雙方近4次聯賽對賽，切爾西3勝1平。近5次聯賽對賽，兩隊總進球都在3球或以上。

日本新星南野拓實剛英足盃比賽首披紅軍戰衣。（達志影像）

【英超足球】利物浦@托特納姆熱刺 01/12(日)01:30 賽事編號:0112-533 ElevenSports

熱刺繼主力前鋒哈利·肯恩上場聯賽受傷復出無期後，另一名主力中場法國的穆薩西索科也需要接受膝部手術，要養傷3個月。主帥穆里尼奧已與高層商討在1月份增兵，但在新球員沒有到位前本場仍需要殘陣應戰；南韓射手孫興慜仍會代替哈利·肯恩出任正前鋒，RyanSessegnon及盧卡斯毛拉，則由兩邊配合攻擊。

利物浦中場詹姆士米爾納於英足盃受傷，令球隊傷兵問題加重，幸一眾主力仍可在本場上陣；剛當選非洲足球先生的薩迪奧馬內，與近況好轉的穆罕默德薩拉，以及羅伯托佛米諾仍會出任三前鋒。剛英足盃首披紅軍戰衣的日本新星南野拓實則先全替補席。

熱刺上仗聯賽作客敗走南安普頓後，最近4場聯賽只得1勝1平2敗，在積分榜與前4的距離被拉開；剛英足盃也只能與英冠球隊米德爾斯伯勒打平，名帥穆里尼奧的「蜜月期」已經過去了，尚幸近4場主場聯賽取得3勝1敗。積分榜領先的利物浦上場聯賽主場輕取謝菲爾德聯2:0，聯賽連勝紀錄增至11場；而在英足盃在利用大部份替補及年輕球員的狀況之下，也能擊敗死敵艾佛頓，本場可望再勝一仗。

雙方近3次聯賽對賽，利物浦全勝。近5次聯賽對賽，總進球都為3球或以上。

(中時電子報)