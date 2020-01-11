今日就是第 15 任總統、副總統以及第 10 屆立法委員的選舉，你已滿法定年齡，去投下神聖一票了嗎？全台灣用戶數量超過 1900 萬的 Facebook (臉書)，今日因應選舉，第三度在台灣推出「選舉大聲公」工具，凡是符合法定投票年齡的選民，第一次打開 Facebook App 的時候都能看到，鼓勵選民可以積極去投票。

Facebook 提醒選民去投票的提醒通知。(摘自PTT)

這並非第一次 Facebook 針對台灣的選舉推出選舉大聲公的服務。第一次是發生在 2016 年總統大選，第二次則是發生在 2018 年九合一選舉，而今日也就是第三次。不僅在台灣，Facebook 也曾在韓國、日本、印度推出這項工具來提醒選民。今年較為不同的是，Facebook 也與中選會緊密合作，選舉大聲公的提醒也會引導選民前往中選會的網站，讓還沒有投票的選民能夠更清楚瞭解各項投票的規定，包含也可查詢投票所的地點。而Facebook 推出選舉大聲公的服務，也被不少 PTT 網友拿來討論(下圖)。

PTT 網友分享了今日 Facebook 選舉大聲公的提醒。(摘自PTT)

針對選舉大聲公的服務，Facebook 回應指出：為促進民眾參與選舉，讓所有人在選舉期間都能表達自己的意見，在選舉當天，只要符合法定投票年齡的用戶，將在Facebook上看到投票的提醒通知，以協助用戶了解投票方式及投票地點，同時，提醒通知也將引導民眾前往中央選舉委員會為2020大選特別設置的網站(https://reurl.cc/rlqX7Z)。Facebook相信促進公民參與，落實公民權益是平台能為社群所回饋的一大貢獻。

在此之前，Twitter 也已經因應台灣總統大選，特別設計了專屬的投票相關 Emoji，如果你是 Twitter 用戶，也可透過此平台公開你的投票宣言，只要在推文中加上 #台灣選舉、#台灣投票、#Taiwan2020、#TaiwanElection、#TaiwanVotes 等關鍵字，就會自動出現投票的表情符號！

(中時電子報)