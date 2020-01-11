今天是投票日，台南市多處投開票所一早8點不到湧入排隊投票人潮，台南市長黃偉哲7點45分抵達永康姑婆廟排隊投下神聖一票，黃偉哲說，一早看到不少人排隊投票，預期這次投票會相當踴躍，他說，今天之後，國家產生下一屆總統跟國會，希望新的總統帶領國家繼續往前走，國會要充分反映民意，選舉結束之後，國家就要繼續向前走，衷心期盼能夠恢復穩定秩序、冷靜情緒。

黃偉哲說，今天抱著既興奮又期待的心情來投票，一早7點多看到很多人在排隊，預期投票相當踴躍，可是不管如何，我們帶著高興心情來行使公民權，也希望說我們既然是一個民主國家，就要有民主素養跟風範。投票之前大家興奮吶喊，情緒激昂，投完票之後，就是民主程序第二階段，也就是說國家要恢復穩定。

他說，不管誰當選，總統、國會要能夠順利運行，然後國家繼續向前行，這點要誠懇呼籲市民朋友，投完票之後就把激情放在腦後，今天是快樂的周末，天氣也不錯，投完票後就快快樂樂，不管在家休息看電視，或帶著全家大小跟朋友相聚，最重要的是，4點投票截止之後，秩序穩定很重要，不要因為投票結果，結果自己的情緒跟著起伏，反而造成社會不安。

黃偉哲說，呼籲歸呼籲，也要求所有的警察機關、執法機關，在投完票之後，如果有一些情緒發洩或有一些秩序不穩，執法人員要來維護秩序，任何有滋擾的事情，都應該嚴肅執法，不容許大家藉著投票情緒發洩，危害社會治安，這點要誠懇而且嚴肅呼籲。

(中時 )