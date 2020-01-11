美國總統川普下令狙殺伊朗二把手將軍蘇雷曼尼，令德黑蘭展開報復行動、空襲美軍事基地，兩國衝突再起，川普的刺殺行動屢遭對手民主黨質疑正當性，昨（10）日他爆料，蘇雷曼尼可能密謀攻擊4間美國大使館。

為何斬首伊朗二把手將軍蘇雷曼尼？川普爆料，他要攻打4間美國大使館。

美聯社報導，美國3日用無人機狙殺伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗人群情激憤，隨後更發射十多枚飛彈轟炸美軍駐伊拉克軍事基地，所幸未造成傷亡，不過雙方一來一往的攻擊、互嗆行為已讓關係陷入谷底，美國會議員質疑川普的刺殺行動缺乏正當性，更指責此舉將置美國公民於險境。

針對議員質疑，川普及內閣成員起初宣稱蘇雷曼尼密謀攻擊美軍、外交人員以及公民，稱美國人遭遇「立即威脅」，試圖正當化「斬首」行動，不過有關人員始終無法清楚交代潛在攻擊的時間及地點，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日在白宮記者會被問及什麼叫做「立即」威脅時，他再度表示，「我不知道確切哪一分鐘，我們也不知道哪一天會發動攻擊，但是情資非常清楚，蘇雷曼尼正計畫對美國利益展開大範圍攻擊，而這些攻擊是迫在眉睫的。」

不過川普當晚接受福斯新聞（Fox News）專訪時提出了令人擔憂的言論，他說他相信攻擊可能包括「4間美國大使館」。

(中時電子報)