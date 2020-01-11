2020總統大選11日登場，藝人吳宗憲（憲哥）自駕一台紅色特斯拉，約莫八點十分左右抵達內湖區某寺廟的投票所，還搖下車窗雙手比YA與媒體和觀眾熱情招呼，整個投票過程在2分鐘內結束，他受訪時提到今天起了大早，昨晚還從苗栗錄完影趕回來，「投完後頓時有種神清氣爽的感覺，接著去高爾夫球場打球都沒問題。」

吳宗憲起了個大早搶當投票第一人。（粘耿豪攝）

他坦言選前睡得特別好，這次能有全民意志票選適合人選非常棒，「有比選賢與能還要更重要的就是『講信修睦』，台灣必須要族群融合，而我就是一個很棒的典範，不管誰當選，我就支持誰。」而他身為綜藝界知名的主持人也提到了：「台跟台之間不要再打架了，我相信看我們綜藝節目的人都沒有顏色之分，大家都是熱愛這片土地的。」

吳宗憲坦言投完後神清氣爽。（粘耿豪攝）

大選當天不見兒子鹿希派和女兒Sandy陪同一旁，他開玩笑說：「因為知道媒體要來就不來了。」鹿希派身為美國首投族，憲哥強調：「他已經畢業了，請大家放心，投票前都有過安檢門。」吳姓家族非常龐大，「我們算是大票倉，一家人相約四點半一同觀看開票結果，宛若看世界盃一樣，今天非常亢奮呀！」

吳宗憲選後揮手致意，快速離開現場。（粘耿豪攝）

他表示這次的投票過程非常順利，「大家也記得每一次投票若有不適當的地方，我一定會發炮，照著寫沒關係，我向來是個風向球，全台灣應該只剩下我一個人敢面對鍵盤酸民，我一分鐘可打660個字呢。」心情激昂的他又說：「恭喜投票完成，什麼都不能比、不能說，通通蓋起來。」

(中時 )