自國會通過決議要求美軍撤出後，伊拉克總理馬蒂（Adel Abdul Mahdi）再次對美放話，在與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通話中提出要求，盡速派代表團來談美軍撤軍相關機制；但此一要求立刻遭美方拒絕，美國務院並表示美軍現在駐伊拉克是「適當」的，任何美國代表都不會討論撤軍。

在美國總統川普下令狙殺伊朗二把手、「聖城軍」指揮官蘇雷曼尼後，伊拉克國會認為應避免捲入兩強之爭， 於5日通過決議，要求境內所有外國軍隊全數撤出。不過，川普立即反擊回嗆，如果伊拉克要求美軍離開，美方將祭出前所未有的大制裁，「對伊朗的制裁還比這個溫和的多」。

綜合美聯社與半島電視台報導，伊拉克看守政府總理辦公室10日發表聲明指出，伊拉克反對一切侵犯其主權的行為，包括伊朗向美軍駐伊拉克基地發射導彈，以及美國在伊拉克空襲斬首蘇雷曼尼的做法。聲明指出，馬蒂已向蓬佩奧通話，並要求美方派代表前往伊拉克制定相關機制，以便執行（伊拉克）國會此前關於外國軍隊撤離伊拉克的決議。

此外，伊拉克什葉派領袖希斯塔尼（Grand Ayatollah Ali al-Sistani）10日也譴責美國與伊朗在伊拉克領土上相互開火，指出這些攻擊行動侵犯了伊拉克主權，不應允許外國勢力決定伊拉克的命運。

對此，美國務院發表聲明表示，至今美軍駐伊拉克是「適當」的，任何美方代表都不會討論撤軍，「然而，美國與伊拉克政府需要對話，不僅在安全問題，同時包括金融、經濟，以及外交關係等問題上」。

(中時電子報)