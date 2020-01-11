有網友在PTT發文表示有人在投票所門口拉票，警方卻表示距離超過30公尺管不到。（截自PTT）

今（11日）是投票日，依規定零時起不得用任何方式為候選人或政黨拉票，違者最高可罰新台幣500萬元罰鍰。不過有一名網友在PTT發文表示，苗栗銅鑼某小學門口，有人在幫某總統候選人拉票，告知警察，警察竟然回她離投票的地點超過30公尺，所以管不到，讓這名網友感到不可思議。其他PTT鄉民紛紛建議：拍照錄影報警、在警察面前打110。

這名網友在PTT政黑版（HatePolitics）發文表示，她人在苗栗縣銅鑼鄉某小學門口，遇到有人在幫某總統候選人拉票，告知警察，警察居然回「他離投票的地點超過30公尺，所以管不到」，原PO問其他的投票所有發生這種事嗎？該怎麼做呢？法規不是規定0點過後即不可拉票嗎？

眾多PTT鄉民紛紛回應：「30公尺內是不能喧嘩擾亂勸人投/不投」、「拍照錄影」、「你可以在警察面前打110」、「相信我 警察面前打110就會管了」。還有人說「苗栗國有自己的玩法」、「苗栗國不意外」、「苗栗國素質」。

中選會表示，依照公職人員選舉罷免法與總統副總統選舉罷免法規定，從11日投票日當天零時起，民眾不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳；違反者，將可處新台幣50萬以上、500萬元以下罰鍰。

(中時電子報)