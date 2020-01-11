死傷事故排除 台鐵十分-三貂嶺間恢復通行 10:062020/01/11 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 (10:53更新)台鐵平溪線發生死傷事故，台鐵表示，今早9時38從八斗子開往菁桐的4174次列車，於十分站發生死傷事故，造成十分=三貂嶺間暫時無法不通，但未影響主線營運，10時28分警方蒐證完畢後該區間已開放通行，。 台鐵說，平溪線4714次於9時38分進十分站前約300公尺處，因路人侵入路線發生死傷事故，4714次旅客約100人以接駁梯下車引導步行至十分站，經路警蒐證處理後於10時28分放行。 放天燈遭撞？南韓旅客遊十分遭列車擦撞撕裂傷 (中時電子報) #事故 #台鐵 #平溪深澳線 #十分站 #死傷事故 #三貂嶺 也許您會感興趣 推薦閱讀 打腫臉充胖 菊英一個樣 04:102020/01/07 政治要聞 印尼亞齊省外海發生規模6.2地震 無海嘯威脅 15:492020/01/07 國際 送葬踩踏慘劇 釀300人死傷 04:102020/01/08 國際大事 影》燒焦殘骸滿地！烏客機墜毀事故現場曝光 14:422020/01/08 國際 投入近42億元 台灣首條觀光鐵道2026年通車 15:172020/01/08 生活 金門轎車自撞翻覆 2人送醫無大礙 20:532020/01/08 生活 黑鷹墜機事故傷者 中將曹進平今早已出院 13:302020/01/10 生活 降低車禍肇事 台中三分局熱區路口加裝爆閃燈 15:522020/01/10 社會 生活熱門新聞 意外插曲！陳樹菊上台挺韓說出這句 韓粉嚇出冷汗 - 生活 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 - 生活 - 旺報 好市多出現神級冰淇淋 網驚：專櫃一顆200 - 生活 許淑華著黃金聖衣！一登場鏡頭就拍這 網笑翻：攝影師hen會 - 生活 她買好市多兩商品 扛回家一看哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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