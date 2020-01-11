(10:53更新)台鐵平溪線發生死傷事故，台鐵表示，今早9時38從八斗子開往菁桐的4174次列車，於十分站發生死傷事故，造成十分=三貂嶺間暫時無法不通，但未影響主線營運，10時28分警方蒐證完畢後該區間已開放通行，。

台鐵說，平溪線4714次於9時38分進十分站前約300公尺處，因路人侵入路線發生死傷事故，4714次旅客約100人以接駁梯下車引導步行至十分站，經路警蒐證處理後於10時28分放行。

(中時電子報)