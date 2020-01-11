曾在雷霆當過5年隊友的杜蘭特與帕金斯，如今因為誰是「雷霆先生」話題徹底翻臉，面對杜蘭特嘲諷自己在季後賽系列戰只拿2分、3籃板，帕金斯11日繼續回嗆，「在我去雷霆時，你們全都一輪遊，這就是雷霆為何把我換來的主因。」

帕金斯與杜蘭特曾在2011到2015年期間同隊打球，兩人當時交情還不錯，如今卻因帕金斯稱讚韋斯布魯克才是雷霆史上最強球員，引發他跟杜蘭特隔空互嗆，帕金斯說：「我並非說韋斯布魯克比杜蘭特出色，而是韋斯布魯克才是雷霆先生。」

「我沒什麼好過慮的，杜蘭特才是那個做出NBA史上最懦弱轉隊決定的人，其實我搞不懂為何他那麼在意，」帕金斯說，「杜蘭特拋棄了雷霆，他認為留在雷霆沒前途，韋斯布魯克卻留下了，繼續幫助雷霆保持競爭力，更獲年度MVP。」

帕金斯說的就是杜蘭特2016年夏天跳槽勇士決定，隨後杜蘭特幫助勇士連3年闖進總冠軍賽，且拿下兩冠，不過杜蘭特仍在去年夏天跟厄文一起跳槽籃網，如今因為過往待在雷霆的陳年往事跟帕金斯翻臉，只能說杜蘭特也太小心眼了。

(中時 )