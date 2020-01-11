大聯盟官網指出，道奇24歲強打者貝林傑(Cody Bellinger)與球隊達成協議，簽下1年1150萬美元(約3.48億台幣)合約，以避免薪資仲裁，這寫下了大聯盟首次獲得薪資仲裁球員的最高薪紀錄。

貝林傑在2017年剛上大聯盟就拿下新人王，更在去年以打擊率3成05、47轟、115分打點、121得分與15次盜壘，成為國聯MVP得主，此外他的守備也相當不錯，一壘及右外野、中外野都是他的守備位置，也曾拿過金手套，根據資料顯示，他去年的WAR值高達9.0是大聯盟最高。

過去首次具備薪資仲裁資格球員中，拿下單季最高年薪的是小熊隊「老大」布萊恩(Kris Bryant)，2018年以1085萬美元寫下紀錄。而貝林傑去年年薪僅60.5萬美元，在他獲得薪資仲裁資格後，與球團達成1年的合約協議以避免薪資仲裁，獲得1年1150萬美元合約，漲幅高達19倍，也寫下歷史新頁。

貝林傑還有3次薪資仲裁的資格，並可以在2023年後成為自由球員。

此外道奇也與其他球員達成協議，游擊手席格(Corey Seager)獲得1年760萬美元、赫南德茲(Enrique Hernandez)590萬美元、 史崔普林(Ross Stripling)210萬美元、烏瑞亞斯(Julio Urias)100萬美元。其他有薪資仲裁身分的球員則尚未明朗。

(中時 )