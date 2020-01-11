今天是總統暨立委投票日，天氣晴朗，許多人都陸續返鄉投票。有網友就在網路上好奇發問，「大家討論一下，都花了多少時間排隊？」，網友的答案也都五花八門，「原本想說只排個20分鐘，結果排了快40分鐘，有點超出預期」。

貼文一出，也引起網友討論，紛紛留言說自己的排隊時間，「新莊重劃區5分鐘」、「台中市南區，排10分鐘」、「苗栗排了20分鐘」、「高雄前鎮區排20分」、「台南市南區10分鐘」、「高雄楠梓20分鐘」、「台中豐原5分鐘」、「新北永和3分鐘」、「新北新店30分鐘」、「台北市信義區，排3分鐘」、「台南市東區30分鐘」、「新店五峰不用排」、「高雄小港25分鐘」、「新北永和10分鐘」、「新竹排了快30分鐘」、「台北中山區15分鐘」、「台北北投45分鐘」、「花蓮20分」、「台北蘭雅里45分鐘」、「台北大安20分鐘」、

也有網友說「沒投」、「剛睡醒，等下出門投」，「原本想說只排個20分鐘，結果排了快40分鐘，有點超出預期」。目前排隊時間最短的網友說「基隆暖暖只等3分鐘」。但也有網友留言排了很久「高雄左營1小時…」。

(中時電子報)