劉櫂豪表示，相信會獲得鄉親好朋友正面回應。（楊漢聲攝）

民進黨台東區域立委候選人劉櫂豪11日一大早就帶著家人前往豐年國小投票，首投族的女兒也初次現身，白皙的臉龐加上烏黑亮麗的捲長髮，高顏值吸引不少民眾目光，媒體擠上前要訪問，劉櫂豪護女心切的說，「不要訪問女兒他來說就好。」

在家人的陪伴下前往投票，劉櫂豪表示，這場選舉不是這1、2個月的事，而是自從擔任立委以來，每天都盡心盡力的做好立法委員的工作，也信心會獲得鄉親好朋友正面的回應，感謝所有人的支持，也呼籲民眾要踴躍出來投票。

(中時 )