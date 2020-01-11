劉櫂豪帶家人投票 女兒高顏值吸睛 10:302020/01/11 中時 楊漢聲 、台東 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 劉櫂豪帶著妻子及女兒投票。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 劉櫂豪表示，相信會獲得鄉親好朋友正面回應。（楊漢聲攝） 民進黨台東區域立委候選人劉櫂豪11日一大早就帶著家人前往豐年國小投票，首投族的女兒也初次現身，白皙的臉龐加上烏黑亮麗的捲長髮，高顏值吸引不少民眾目光，媒體擠上前要訪問，劉櫂豪護女心切的說，「不要訪問女兒他來說就好。」 在家人的陪伴下前往投票，劉櫂豪表示，這場選舉不是這1、2個月的事，而是自從擔任立委以來，每天都盡心盡力的做好立法委員的工作，也信心會獲得鄉親好朋友正面的回應，感謝所有人的支持，也呼籲民眾要踴躍出來投票。 (中時 ) #投票 #劉櫂豪 #女兒 #民眾 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 中選會公布總統大選投票人數 新北市332萬居冠 17:452020/01/07 政治 持未換新身分證、穿國旗裝能投票？選委會：可以 19:062020/01/07 政治 劉櫂豪推3短片 下個4年讓台東更好 04:102020/01/08 地方新聞 【友宜謀略1】熱助立委冷挺韓國瑜 侯探長佈局揭密 06:402020/01/08 政治 8成首投族都用Dcard 選舉日開直播聊天室見證新總統 11:462020/01/08 科技 投票當天放假一日 上班應加給工資 16:482020/01/10 生活 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 雇主若未依法給薪 最高罰100萬元投票日放假 上班應加給工資 04:102020/01/11 地方新聞 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 「要領三張票嗎？」 台中選民爆被問這句話：很可疑 - 政治 蔡英文高雄大造勢空拍畫面曝光 網大驚 - 政治 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。