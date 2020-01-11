Google 多年來持續透過首頁上的 Google 字樣，來紀念史上值得紀念的日子，包含名人、偉人的生日，或是各國特殊的節日等等。也鼓勵創作，讓小朋友可以發揮創意畫出獨一無二的 Google Doodle。今日，Google 特地為台灣的總統以及立委選舉，推出的專屬台灣的一日 Doodle，非常具有紀念意義，也能順帶提醒選民快去投下神聖一票。

Google 首頁今日在台灣地區推出了以選舉投票為題的 Doodle。以摺紙的方式呈現 Google 字樣，巧妙隱藏了投完票要摺好選票在投入投票箱的寓意。Google 字樣當中的第二個「o」也變身投票箱，不僅跟蓋上投票印的途亦很像，也發揮了提醒選民去投票的作用。無論在手機還是電腦上打開 Chrome 瀏覽器，登上 Google 首頁都能看見。根據 Google Doodle 網頁的介紹，這一個 Doodle 作品全球僅在台灣推出，也就是說是專為台灣地區而生的一個作品，格外具有意義。

(中時電子報)