民進黨立委候選人吳怡農（右）11日一早在爸媽妹的陪同下，到永安國小投票。（張穎齊攝）

北市第三選區（中山、北松山）民進黨立委候選人吳怡農11日上午8時15分現身永安國小，在爸媽、妹妹的陪同下一起投票，直至40分離開，不過巧合的是，到了9時15分，國民黨立委蔣萬安也在妻子陪同下現身永安國小投票，雙帥均表示昨晚都睡得很好、平常心看待。

吳怡農表示，過去幾個月該做努力都做了，平常心看待，非常輕鬆且很開心跟家人一起投票，過去這麼多人陪伴，證明團結一起走完這旅程，力量是很強大，他也被非常多人感動，起初從不認識他，到後來支持他的理念與立場，把陪家人的時間都拿出來付出，因為看到對政治期待，他絕對會珍惜，繼續做對的事。

吳怡農說，過去1個多月以吉普車代步掃街，想盡辦法走到每個社區角落，每天3次車掃都拿麥克風講話，所以「燒聲」了，但聲音遲早會回來，而他每次投票都來這，昨天也睡得很好。

蔣萬安表示，心情很好、平常心，昨天也睡得很好，最後競選行程結束後有跟團隊在後援會簡單開會，回家有太太陪著，並看看孩子，雖比較晚睡，但睡得很好，他出門時，還看到兒子拿的滑板在門口，還想投籃，因為這陣子都沒時間陪兒子玩，開票前他會抽空帶兒子去外面走走。

至於和吳怡農同場投票，蔣萬安說，他不知道，自己是住在永安里，上次也在這投票，此外也謝謝太太這段期間陪他站路口拜票，從早到晚陪他在車上吹風，她是他最大支持的力量，感覺這次投票人滿多的、滿踴躍。蔣妻石舫亘則說，會一起去陪兒子玩滑板，平常心看待。

(中時 )