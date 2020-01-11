宋楚瑜投完票接受媒體訪問，「我非常高興，台灣在選舉這天這麼平靜，展現台灣民主風範，讓全世界都羨慕。（戴上容攝）

今天是投票日，親民黨總統候選人宋楚瑜11日上午9時抵達新北市淡水區芊蓁活動中心投票所，宋楚瑜下車之後被許多民眾包圍，許多民眾向他比讚，宋也和民眾握手、寒暄，隨即進入投票所內投票。媒體詢問為何這次來淡水投票？宋楚瑜表示，「大家都曉得水是什麼，萬水」。

宋楚瑜投完票接受媒體訪問，「我非常高興，台灣在選舉這天這麼平靜，展現台灣民主風範，讓全世界都羨慕，台灣人用投票表達人民的聲音，這是我們幾十年我們奮鬥的成果。」

宋楚瑜表示，我感覺作為一個台灣人的很驕傲，讓全世界都羨慕，台灣在選舉的時候這麼的平靜而且理性，大家用腳走出台灣真正的前途，我真的非常高興，我們大家一路走來一起奮鬥過。

媒體追問昨晚睡得如何，以及為何特別到淡水投票？宋楚瑜簡短回應，「昨天睡得還不錯，尤其女兒和兒子都給很大的安慰；大家都知道水是什麼，萬水」，並說晚上會去看開票。

(中時 )