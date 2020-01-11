今天就是投票日，根據血液基金會過去觀察，北部捐血量往往會減少1000袋上下。目前新竹以北血庫仍不足，無法撐過1周。血液基金會表示，距離年前血液安全庫存量的目標尚有1.2萬袋的缺口，呼籲民眾外出投票的同時，別忘挽袖當熱血人。

血液庫存量正常為7日以上，若僅能供應4到7天，算偏低；低於或等於4天，則表示急缺。目前全台血庫狀況，以新竹以北最缺血。台北血庫平均可撐6.9天，最缺的血型為A型、O型及AB型，庫存量分別是6.5天、6.3天及6.6天。新竹血庫平均可撐6.6天，B型、O型、AB型較缺，分別可撐6.3天、6.4天及6.7天。台中以南狀況較佳，平均可撐一周以上。

血液基金會業務處處長洪英聖表示，上周全台缺血情況較嚴重，各地庫存都無法撐過一周，經過熱心民眾的響應後，農曆新年安全庫存量的缺口已從2.4萬袋降至1.2萬袋，仍需再接再厲。

洪英聖進一步表示，以往投票日當天，北部的捐血量往往會減少1000袋。今日各捐血點仍正常作業，他呼籲民眾，把握今日的好天氣，外出投票的同時也別忘記挽袖捐血。

血液基金會提醒民眾，捐血前，需出示身分證、填寫捐血登記表、進行面談及體檢。捐血後，需休息5至10分鐘，補充500毫升的水及小餅乾，確認沒有不舒服，才能離開現場。

(中時 )