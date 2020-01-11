洪秀柱：踴躍投票反應堅實民意

國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱今天上午10點到台南東區德高國小投票，她說，人生第一次在台南投票，心情很不一樣，她打趣，「昨天站在宣傳車上就跟助理講說：做夢沒想到這把年紀還站在宣傳車！」希望這是人生最後一戰，應該把機會留給年輕人。

洪秀柱今天上午來到投開票所準備投票，現場大排長龍，估計要排約半小時，她笑說，一走進來看到大排長龍，感覺很開心，老天幫忙是好天氣，大家踴躍投票是好事，投票率提升，能讓這場選舉民意更為堅實。她也預計晚間7點會到投開票所等候選舉結果揭曉。

她也聊到，之前沒走完總統路，後來投入基金會工作，當時曾說過那場選舉可能是人生最後一戰，但人生計畫趕不上變化，不知道老天怎麼回事，竟安排她來到台南參選，她希望這次是她的人生最後一戰，她笑說，其實也不該這個年齡還出來選舉，「昨天站在宣傳車上還跟助理說：做夢沒想到這把年紀，還站在宣傳車！」

洪秀柱去年8月主動請纓南征艱困選區，對上民進黨強棒王定宇，4個多月來，她舉辦100多場座談會、廟口開講，她說，台南之於她已經結下不解之緣，4個多月的心得就是「很感恩」，人家說一票一世情，短短4個月，她得到很多友誼。

(中時 )